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В Улан-Удэ прилетят эксперты «Золотой маски»

В Улан-Удэ прилетят эксперты «Золотой маски»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Они посмотрят спектакли в Бурятском театре драмы и Русском драмтеатре

4 октября в Улан-Удэ прилетят члены экспертного совета Российской национальной театральной премии «Золотая маска», театральные критики Надежда Стоева, Анна Иванова-Брашинская и Глеб Ситковский.

4 октября в рамках конкурсного отбора эксперты увидят спектакль Сергея Левицкого «Наводнение» (16+) в Русском драматическом театре имени Бестужева, а 5 октября – спектакль «Аламжи» в постановке режиссёра Артёма Устинова (12+) в Бурятском театре драмы. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

«Наводнение» – авторский спектакль Сергея Левицкого. Премьера состоялась в ноябре прошлого года. Вдохновлённый фильмами в жанре «арт-хаус» режиссер создал на основе рассказа Евгения Замятина «почти кино в семи главах». На «оголённый» замятинский сюжет он «нарастил» новых героев, новые сюжетные линии и, безусловно, новые смыслы. История бездетной семейной пары, взявшей на воспитание девочку-подростка, катастрофа в личной жизни Софьи и Трофима на фоне природного катаклизма – наводнения – у Сергея Левицкого становится катастрофой человечества. В спектакле семейная драма соединяется с темами насилия и ответственности каждого человека за мир, начиная от мира в душе и до мира на всей планете.

– Показывать спектакль на критиков всегда очень волнительно, это большая ответственность. Конечно, каждый артист в душе мечтает, что спектакль с его участием попадет в основную программу «Золотой маски». Пока наш театр несколько лет подряд входил в лонг-лист премии, что тоже очень почетно. Но хочется покорять новые вершины. Поэтому будем стараться, несмотря на то, что кроме критиков других зрителей не будет, – говорит исполнительница роли Софьи, актриса Лиана Щетилина.

«Аламжи» – спектакль по бурятскому героическому эпосу «Аламжи Мэргэн», который был записан учёным Цыбеном Жамсарано от улигершина Елбона Шалбыкова в начале 20 века. «Аламжи» в Бурятском академическом театре драмы появился на свет из эскиза, созданного в рамках творческой лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг» под руководством Олега Лоевского. Приглашенный режиссёр из Москвы Артём Устинов соединил тысячилетний эпос с сегодняшним днём, создал на сцене эпическую фреску из многоголосья смыслов и образов – от сотворения мира и людей Богами-дарханами в небесной мастерской до взаимоотношения мира мертвых и мира живых. В спектакле «Аламжи» органично сочетаются воинская и брачная тематики, обширно представленные в эпосе, затрагивается тема продолжения рода, а также мистической связи между братом Аламжи и его сестрой Агуй Гоохон.

– Это история о добре и зле, о жертве. Мы занимаемся не этнографией, а пытаемся сочинить свой мир, свою историю на основе эпоса. Для меня эпос – не трагедия и не комедия, это все сразу. И все одно в другое переходит без швов: поэзия, фарс, фэнтэзи, сказка, – отмечает режиссёр спектакля «Аламжи» Артём Устинов.

Спектакли «Наводнение» и «Аламжи» вошли в афишу VI межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и должны были быть показаны в мае в Новосибирске. Однако в связи с пандемией фестиваль перенесён ровно на год и состоится в 2021 году.

Показы для критиков пройдут без зрителей в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и запретом на проведение массовых мероприятий.

Справка:

Глеб Семенович Ситковский – председатель экспертного совета «Золотой маски» сезона 2019/2020, театровед, театральный критик, автор журнала «Театр», газеты «Ведомости», интернет-издания «Colta», эксперт и член жюри российских и международных театральных фестивалей и лабораторий (Москва).

Анна Аркадьевна Иванова-Брашинская – театровед, режиссёр, театральный педагог, исследователь театра кукол, арт-директор Летней лаборатории фигуративного театра, куратор Российской программы на Всемирном фестивале кукольного искусства с Шарлевиль-Мезьере (Франция), кандидат искусствоведения (Санкт-Петербург).

Надежда Валерьевна Стоева – театровед, театральный критик, заведующая редакцией и автор «Петербургского театрального журнала», член экспертного совета Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» (Санкт-Петербург).
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