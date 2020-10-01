За сутки выписались 50 человек
По данным на 1 октября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 6427, за сутки выявили 85 больных. За всё время 5027 человек выписались, в том числе 50 за последние сутки. Общее количество летальных случаев – 69.
Территориальное управление Роспотребнадзора и министерство здравоохранения края напоминают, что в Забайкалье сохраняются строгий масочный режим, а также продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей. Важно придерживаться «социальной дистанции», сообщается на сайте краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 7098 случаев заражения COVID-19. Завершили лечение и выписались из больниц 5765 человек, умерло 73 человека. Проходят лечение в стационарах республики 590 больных. На амбулаторном лечении находятся 670 пациентов.
Более пяти тысяч забайкальцев вылечились от коронавируса
Общество, Фото:
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