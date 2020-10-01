В Бурятии всерьёз возьмутся за обучение родному языку в детсадах

Проект будет реализовывать Буддийская традиционная Сангха России
Буддийская Традиционная Сангха России готовит большой проект по созданию комфортной среды для обучения детей родному бурятскому языку.
29 сентября участники проекта встретились в Иволгинском дацане с Пандито Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым. Было решено начать проект с организации обширного комплексного обучения бурятскому языку детей в детсадах.
- Создание комфортной среды для их ежедневного общения обеспечит условия для закрепления знания родного языка с самого начала жизни. Это поможет детям и в кругу своей семьи, и в школе, и во взрослой жизни в будущем уверенно говорить, как на родном языке, так и на русском языке, - отмечают в Буддийской традиционной Сангхе России.
В субботу, 3 октября, во Дворце культуры Гусиноозёрска пройдёт встреча жителей Селенгинского района с Пандито Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым, с ширээтэ ламами всех пяти дацанов Селенгинского района – Тамчинского, Загустайского, Бултумурского, Ацайского и Иройского.
- Участникам встречи предстоит выработать самый эффективный механизм реализации судьбоносного проекта, вместе с рядом ответственных лиц, с учителями бурятского языка, воспитателями детских садов и всей неравнодушной общественностью района, - сообщили в пресс-службе Сангхи России.
Скоро ламы дацанов республики создадут специальные группы в соцсетях, в каждой из которой будут минимум 12 учеников разных возрастов. Обучение с ними будет вестись на разных диалектах, совершенно бесплатно.
- Они возьмут на себя ответственность помогать своим землякам ещё и таким образом. Ведь каждый из них несёт моральную ответственность за благополучие и процветание родного края, - подчеркнули в Сангхе России.
Кроме того, было перечислено, что сделано Сангхой в сфере сохранения бурятского языка за семь лет. Это создание национального Буряад FM-радио и телеканала «Селенга-TV», появление двух новых объектов - литейной мастерской «Эрхим Дархан» и Художественной галереи искусств народов Азии, проведение межрегионального детского конкурса по сохранению и развитию бурятского языка «Эхэ хэлэн – манай баялиг» («Язык матери – наше богатство») и многое другое.
- Прошедшие семь лет, с осени 2013 года, когда впервые Сангха России заявила о начале своей работы в сфере сохранения бурятского языка, признанного ЮНЕСКО в 2005 году одним из вымирающих языков народов мира, созвав Ехэ хурал - межрегиональную конференцию «Буряад хэлэнэй ерээдYй сагай Yрасхал» - показали, что за этот очень короткий период времени Сангхой России и её единомышленниками сделано очень много на этом трудном пути, - отметили в пресс-службе Сангхе России.
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