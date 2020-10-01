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В Бурятии всерьёз возьмутся за обучение родному языку в детсадах

В Бурятии всерьёз возьмутся за обучение родному языку в детсадах
Общество,  Фото:Сангха России
Проект будет реализовывать Буддийская традиционная Сангха России

Буддийская Традиционная Сангха России готовит большой проект по созданию комфортной среды для обучения детей родному бурятскому языку.

29 сентября участники проекта встретились в Иволгинском дацане с Пандито Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым. Было решено начать проект с организации обширного комплексного обучения бурятскому языку детей в детсадах.

- Создание комфортной среды для их ежедневного общения обеспечит условия для закрепления знания родного языка с самого начала жизни. Это поможет детям и в кругу своей семьи, и в школе, и во взрослой жизни в будущем уверенно говорить, как на родном языке, так и на русском языке, - отмечают в Буддийской традиционной Сангхе России.

В субботу, 3 октября, во Дворце культуры Гусиноозёрска пройдёт встреча жителей Селенгинского района с Пандито Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым, с ширээтэ ламами всех пяти дацанов Селенгинского района – Тамчинского, Загустайского, Бултумурского, Ацайского и Иройского.

- Участникам встречи предстоит выработать самый эффективный механизм реализации судьбоносного проекта, вместе с рядом ответственных лиц, с учителями бурятского языка, воспитателями детских садов и всей неравнодушной общественностью района, - сообщили в пресс-службе Сангхи России.

Скоро ламы дацанов республики создадут специальные группы в соцсетях, в каждой из которой будут минимум 12 учеников разных возрастов. Обучение с ними будет вестись на разных диалектах, совершенно бесплатно.

- Они возьмут на себя ответственность помогать своим землякам ещё и таким образом. Ведь каждый из них несёт моральную ответственность за благополучие и процветание родного края, - подчеркнули в Сангхе России.

Кроме того, было перечислено, что сделано Сангхой в сфере сохранения бурятского языка за семь лет. Это создание национального Буряад FM-радио и телеканала «Селенга-TV», появление двух новых объектов - литейной мастерской «Эрхим Дархан» и Художественной галереи искусств народов Азии, проведение межрегионального детского конкурса по сохранению и развитию бурятского языка «Эхэ хэлэн – манай баялиг» («Язык матери – наше богатство») и многое другое.

- Прошедшие семь лет, с осени 2013 года, когда впервые Сангха России заявила о начале своей работы в сфере сохранения бурятского языка, признанного ЮНЕСКО в 2005 году одним из вымирающих языков народов мира, созвав Ехэ хурал - межрегиональную конференцию «Буряад хэлэнэй ерээдYй сагай Yрасхал» - показали, что за этот очень короткий период времени Сангхой России и её единомышленниками сделано очень много на этом трудном пути, - отметили в пресс-службе Сангхе России.


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