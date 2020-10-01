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Вход в улан-удэнский музей для пенсионеров сегодня бесплатный

Вход в улан-удэнский музей для пенсионеров сегодня бесплатный
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В качестве входного билета достаточно показать пенсионное удостоверение

1 октября в честь Международного дня пожилых людей вход в музей истории Улан-Удэ для пенсионеров будет бесплатным.

В этот день в качестве входного билета достаточно показать пенсионное удостоверение и получить возможность бесплатно увидеть все экспозиции музея и заказать экскурсию.

- Внимание! Экскурсия проводится для групп не больше пяти человек. Не забывайте про масочный режим, - предупреждают сотрудники музея.
музей истории города пенсионеры
 
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