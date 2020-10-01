На Кругобайкалке мест для установки палаток станет больше

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Палатки можно устанавливать в специально отведённых для этого местах



Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» продолжают определять локаций для разбивки туристических палаток в границах Прибайкальского национального парка.



По статистике этого лета, каждый пятый гость Байкала приезжает к озеру с палаткой. Установка такого временного дома в условиях особо охраняемой природной территории (ООПТ) – вопрос не из праздных. В идеале, палатка должна располагаться на специальном настиле, который бережёт туриста от переохлаждения и неровностей рельефа, а представителей местной флоры и фауны – от излишнего вмешательства человека в их жизнь.



- Правильно выбрать место для установки палатки очень важно ещё и потому, что это – вопрос безопасности. Чтобы не застала врасплох стихия (селевой поток, вышедшая из берегов горная река, камнепад) нужно хорошо представлять возможные сценарии развития событий для каждой конкретной местности, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Этими знаниями, владеют специалисты отделов науки и туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Ежегодно они решают вопросы с расположением мест установки палаток: проверяют сохранность и функциональность действующей инфраструктуры, определяют места для новых точек, оценивают их с точки зрения сохранности природных комплексов заповедных берегов Байкала.



В этом году подготовка к приёму гостей с палатками сейчас проходит на маршрутах вблизи Кругобайкальской железной дороги. Оборудованные стоянки появятся в нижнем течении реки Большая Крутая Губа, участках КБЖД вблизи мысов Хабартуй, Малой и Большой Упорной Губы.

