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В столице Бурятии планируют построить новые школы

В столице Бурятии планируют построить новые школы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос строительства прорабатывается совместно с ВЭБ.РФ

Земельные участки, где предполагается строительство новых зданий, сегодня осмотрели представители комитета по образованию администрации Улан-Удэ и потенциального инвестора – Внеэшкономбанка. На месте прошло обсуждение технических условий и основных параметров участков.

Вопрос по строительству новых школ на территории Улан-Удэ прорабатывается по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова в рамках государственно-частного партнёрства с ВЭБ.РФ - государственным инвестиционным банком, финансирующим проекты развития экономики страны.

- Для Улан-Удэ вопрос строительства новых школ очень важный. Это, прежде всего, вопрос ликвидации третьей смены, а также разгрузки транспортных потоков города. Сейчас мы ищем максимально удобные для горожан земельные участки, чтобы детей не надо было возить через весь город, а ребёнок мог сам дойти до школы. Предложенные варианты земельных участков разные: рядом со старыми школами или ещё неосвоенные участки, где идёт активное жилищное строительство, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков о совместном проекте с ВЭБ.РФ.

Партнёрство с концессионером ВЭБ.РФ предполагает, что банк может полностью спроектировать, построить и технически эксплуатировать здания. Планируется, что строить школы инвестор будет в две волны – первая волна в 2021-2022 году, вторая – в 2023 и 2024 годах. Основное условие банка – наличие земельных участков без обременений. Для того, чтобы проверить все требования к участкам в Улан-Удэ, приехал технический специалист ВЭБ.РФ Александр Буданов.

- Мы визуально обследуем земельные участки, сейчас пытаемся понять – насколько участок подходит для дальнейшего строительства, то есть, как подведены сети коммуникаций, как развита инфраструктура, каков рельеф участка. На участке в микрорайоне 140а нужна информация от специалистов сетевых организаций по поводу точек подключения. Участок неплохой, площадь позволяет строительство школы, - рассказал представитель ВЭБ.РФ Александр Буданов.

Преимущества партнёрства с ВЭБ.РФ заключаются в том, что дефицит мест в школах закрывается в ускоренном режиме – до 2025 года.

- Сегодня на территории города мы предложили ряд участков для строительства зданий школ, в которых есть проблемы переуплотнённости и угроза третьей смены. Также у нас есть участки, которые расположены в отдаленных микрорайонах города, где вообще нет общеобразовательных учреждений – это Спиртзаводской тракт, микрорайон Верхняя Берёзовка и сотые микрорайоны, - рассказал заместитель председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Валерий Цыбикдоржиев.

По результатам осмотра земельных участков в Улан-Удэ будет приниматься решение по участкам и прорабатываться дальнейший план действий, сообщает городское управление по 
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