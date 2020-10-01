В Улан-Удэ судебные приставы высадили 315 саженцев

Акция прошла на улице Балтахинова



К акции «Зелёный город» присоединились судебные приставы Бурятии. 295 саженцев акации и 20 саженцев сотрудники службы высадили вдоль улицы Балтахинова.



Специалисты «Городского лесничества» перед началом работы провели инструктаж по технологии посадки саженцев. Добровольцев обеспечили посадочным материалом и инвентарём, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



С начала года судебные приставы отработали свыше 1 100 производств в сфере экологической безопасности. В их числе взыскание административных штрафов и ущербов, причинённых нарушителями в сфере лесного законодательства.

