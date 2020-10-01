Книжный салон Бурятии впервые пройдёт в онлайн-формате

В программе заявлено более 30 лекций, презентаций книг, встреч и круглых столов



В Бурятии юбилейный XXV Книжный салон впервые пройдёт в онлайн-формате с 7 по 9 октября. Программа мероприятий развернётся на разных площадках: сайт Книжного салона, социальные сети ВКонтакте и YouTube.



7 октября в 18:30 состоится открытие салона. В прямом эфире пройдёт трансляция арт-пространства, организованного на смотровой площадке национальной библиотеки Бурятии. Необычный перформанс «Полёт в миры» с тематической инсталляцией можно будет посмотреть на сайте мероприятия, а также на страницах нацбиблиотеки в социальных сетях.



В этом году салону исполняется 25 лет. Этой дате будет посвящена серия юбилейных проектов – история Книжного салона в фотографиях и датах, встреча с одним из его идейных вдохновителей и создателей Эльвирой Тумуновой, книги-победители в конкурсе «Книга года» за всё время существования мероприятия.



Хэдлайнером салона станет Григорий Служитель, российский актёр и писатель, автор романа «Дни Савелия». В этом году встреча с гостем пройдёт в прямом эфире, где все желающие смогут задать вопросы.



Книжный салон ежегодно предоставляет возможность писателям, поэтам, литераторам, критикам и издательствам заявить о своих произведениях и проектах широкой аудитории Бурятии. 8 и 9 октября более 20 авторов книг расскажут в прямом эфире и в записи о произведениях, творчестве и планах на будущее. Гостями станут Татьяна Хамаганова, Аркадий Перенов, Николай Дудко, Анна Банаева, Татьяна Никитина, Булат Зориктуев, Доржи Намсараев, Светлана Нестерова, Владимир Банзаракцаев, Ника Светлая, Евгений Голубев, Эдуард Бочкин, Надежда Уланова, Галина Раднаева, Дулгар Доржиева, Евгения Мункуева, Александра Дугарова, Анна Виноградова, Юрий Невский, Нина Артугаева, Сергей Басаев, Александр Тармаханов и Тимур Дугаржапов, Баясхалан Дабаин и другие. Свои презентации в прямом эфире проведут журнал «Байкал» и издательства Бурятии.



С 28 сентября по 2 октября проходит онлайн литературная мастерская для начинающих поэтов и писателей республики. Лекции проводят известные российские поэты и писатели в рамках юбилейного XXV Книжного Салона. Спикерами мастерской стали российский поэт Амарсана Улзытуев (Улан-Удэ, Москва); поэт, переводчик, эссеист, исследователь и издатель Максим Амелин (Москва); русский писатель, переводчик и поэт, геофизик Андрей Германович Волос (Москва).



Ежегодный конкурс «Книга года» будет проведён в заочной форме. Победители конкурса будут оглашены 9 октября на церемонии награждения.



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