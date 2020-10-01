 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

Путин наградил забайкальского пожарного госнаградой

Путин наградил забайкальского пожарного госнаградой
Общество,  Фото:КГУ «Читинская авиабаза»
Пётр Цыганов совершил 882 спуска с вертолёта для тушения лесов

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени присвоена инструктору десантно-пожарной команды Читинской базы авиационной охраны лесов Петру Цыганову. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба минприроды Забайкальского края.

Награду вручили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Петр Цыганов начал свой путь с должности десантника-пожарного в сретенском авиаотделении.

- Свой опыт и знания по тушению лесных пожаров передает молодым работникам авиапожарной службы. За время работы он подготовил 68 специалистов. Под его руководством группа участвовала в тушении свыше 400 лесных пожаров. Лично он совершил 882 спуска с вертолёта Ми-8 для тушения в труднодоступных, непроходимых местах. При тушении лесных пожаров не было допущено ни одного несчастного случая среди подчиненных ему людей, - рассказали в КГУ «Читинская авиабаза».

В ведомстве добавили, что команда Петра Цыганова считается одной из лучших в авиабазе.

пожарные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путин наградил забайкальского пожарного госнаградой
Путин наградил забайкальского пожарного госнаградой
Общество, 01.10.2020
Пётр Цыганов совершил 882 спуска с вертолёта для тушения лесов
В Бурятии представили клип на песню о малой Родине
В Бурятии представили клип на песню о малой Родине
Общество, 01.10.2020
Текст песни был написан ещё в 2005 году, а музыка только сейчас
80-летняя улан-удэнка рассказала, как водила трамвай 37 лет
80-летняя улан-удэнка рассказала, как водила трамвай 37 лет
Общество, 01.10.2020
На работе Любовь Захаровна встретила своего будущего мужа
На Байкале звери оставляют «письмена»
На Байкале звери оставляют «письмена»
Общество, 01.10.2020
По этим меткам животные узнают, кто ходил по этой тропе
В Бурятии 16% семей не имеют доступа в Интернет
В Бурятии 16% семей не имеют доступа в Интернет
Общество, 01.10.2020
Бурятстат озвучил средний тариф за интернет в республике
На лесопредприятиях в Улан-Удэ обнаружили личинки волосогрызок
На лесопредприятиях в Улан-Удэ обнаружили личинки волосогрызок
Общество, 01.10.2020
Должностным лицам организаций выданы предписания
В Иркутской области пенсионерка перевела мошенникам 255 тысяч рублей
В Иркутской области пенсионерка перевела мошенникам 255 тысяч рублей
Общество, 01.10.2020
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Горсовет Улан-Удэ поздравил с Днём пожилых людей
Горсовет Улан-Удэ поздравил с Днём пожилых людей
Общество, 01.10.2020
Чимит Бальжинимаев заверил, что старшее поколение всегда найдёт в горсовете помощь и поддержку
Первый день октября в Бурятии будет прохладным
Первый день октября в Бурятии будет прохладным
Общество, 01.10.2020
Ожидается сильный ветер и мокрый снег
В Бурятии состоится шахматный турнир-мемориал
В Бурятии состоится шахматный турнир-мемориал
Общество, 30.09.2020
Соревнования памяти тренера Виктора Максимова пройдут онлайн
В Улан-Удэ открылась выставка «Природа – гениальный инженер»
В Улан-Удэ открылась выставка «Природа – гениальный инженер»
Общество, 30.09.2020
Посетители узнают, как природа открывает перед человеком возможности по заимствованию технологий и идей
В Бурятии прошёл туристско-патриотический слёт «По стопам дедов»
В Бурятии прошёл туристско-патриотический слёт «По стопам дедов»
Общество, 30.09.2020
В онлайн-мероприятии участвовали ребята возрастом от 10 до 18 лет
В Улан-Удэ медики провели акцию «День сердца»
В Улан-Удэ медики провели акцию «День сердца»
Общество, 30.09.2020
Горожанам рассказали о сердечно-сосудистых заболеваниях
Электрички между Бурятией и Иркутском в октябре будут запаздывать
Электрички между Бурятией и Иркутском в октябре будут запаздывать
Общество, 30.09.2020
Они станут отправляться и прибывать позже на 1 час 43 минуты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^