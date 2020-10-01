Путин наградил забайкальского пожарного госнаградой

Пётр Цыганов совершил 882 спуска с вертолёта для тушения лесов



Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени присвоена инструктору десантно-пожарной команды Читинской базы авиационной охраны лесов Петру Цыганову. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба минприроды Забайкальского края.



Награду вручили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Петр Цыганов начал свой путь с должности десантника-пожарного в сретенском авиаотделении.



- Свой опыт и знания по тушению лесных пожаров передает молодым работникам авиапожарной службы. За время работы он подготовил 68 специалистов. Под его руководством группа участвовала в тушении свыше 400 лесных пожаров. Лично он совершил 882 спуска с вертолёта Ми-8 для тушения в труднодоступных, непроходимых местах. При тушении лесных пожаров не было допущено ни одного несчастного случая среди подчиненных ему людей, - рассказали в КГУ «Читинская авиабаза».



В ведомстве добавили, что команда Петра Цыганова считается одной из лучших в авиабазе.



