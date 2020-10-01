В Бурятии представили клип на песню о малой Родине









В песне рассказывается о том, как красив и богат родной край героини. В музыкальном ролике показаны буддийская ступа, природные красоты и дома вдалеке.



В конце клипа автор слов Сэсэгма Ганжурова благодарит артистку за прекрасное исполнение композиции.



В Бурятии представили клип на песню Нарhaмни (Песня о малой родине). Композицию исполнила вокалистка Елена Бардуева. Она рассказала, что текст песни был написан ещё 15 лет назад, а музыка была написана только сейчас.- Песня о родине. О земле, где родились мои предки, а автор песни Сэсэгма Дашиевна Ганжурова каждое лето проводила в местности Нарhaн. Песня была написана в 2005 году и подарена на сольном концерте в том же году мне, Елене Бардуевой, со словами, напиши музыку и спой. Спустя только 15 лет, когда появилась возможность, и финансовая, и ментальная, я написала музыку и спела. Песня получилась очень мелодичной и красивой. Послушайте и представьте, что вы находитесь на нашей родине, - пишет Елена в социальной сети.