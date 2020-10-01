В Бурятии 16% семей не имеют доступа в Интернет

Бурятстат озвучил средний тариф за интернет в республике



Бурятстат подготовил любопытную статистику ко Дню Интернета в России, который ежегодно отмечается 30 сентября. Празднование дня Всемирной паутины было инициировано в 1998 году московской фирмой «IT Infoart Stars».



По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в 2019 году доля домашних хозяйств в Бурятии, имеющих доступ к сети Интернет, составила 84,2 %. Это на 4,2 % больше, чем в 2018 году, сообщили в Бурятстате.



В настоящее время существует множество вариантов подключения к Интернету. Абонентская плата за прямое подключение, когда компьютер пользователя соединен с провайдером обычным сетевым кабелем, в Бурятии в августе 2020 года составила в средне 443,38 рублей за месяц. Это по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года меньше

почти на 2 %.



Практически все современные мобильные телефоны имеют выход в Интернет. Пакетные предложения - это возможность для абонента приобрести оптом, единовременно, определённое количество услуг оператора. Средняя стоимость пакета услуг сотовой связи в месяц в августе 2020 года составила 281,66 рублей, это на 17 % больше по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года.

