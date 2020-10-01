 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

В Бурятии 16% семей не имеют доступа в Интернет

В Бурятии 16% семей не имеют доступа в Интернет
Общество,  Фото:Бурятстат
Бурятстат озвучил средний тариф за интернет в республике

Бурятстат подготовил любопытную статистику ко Дню Интернета в России, который ежегодно отмечается 30 сентября. Празднование дня Всемирной паутины было инициировано в 1998 году московской фирмой «IT Infoart Stars».

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в 2019 году доля домашних хозяйств в Бурятии, имеющих доступ к сети Интернет, составила 84,2 %. Это на 4,2 % больше, чем в 2018 году, сообщили в Бурятстате.

В настоящее время существует множество вариантов подключения к Интернету. Абонентская плата за прямое подключение, когда компьютер пользователя соединен с провайдером обычным сетевым кабелем, в Бурятии в августе 2020 года составила в средне 443,38 рублей за месяц. Это по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года меньше
почти на 2 %.

Практически все современные мобильные телефоны имеют выход в Интернет. Пакетные предложения - это возможность для абонента приобрести оптом, единовременно, определённое количество услуг оператора. Средняя стоимость пакета услуг сотовой связи в месяц в августе 2020 года составила 281,66 рублей, это на 17 % больше по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. 
интернет
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии 16% семей не имеют доступа в Интернет
В Бурятии 16% семей не имеют доступа в Интернет
Общество, 01.10.2020
Бурятстат озвучил средний тариф за интернет в республике
На лесопредприятиях в Улан-Удэ обнаружили личинки волосогрызок
На лесопредприятиях в Улан-Удэ обнаружили личинки волосогрызок
Общество, 01.10.2020
Должностным лицам организаций выданы предписания
В Иркутской области пенсионерка перевела мошенникам 255 тысяч рублей
В Иркутской области пенсионерка перевела мошенникам 255 тысяч рублей
Общество, 01.10.2020
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Горсовет Улан-Удэ поздравил с Днём пожилых людей
Горсовет Улан-Удэ поздравил с Днём пожилых людей
Общество, 01.10.2020
Чимит Бальжинимаев заверил, что старшее поколение всегда найдёт в горсовете помощь и поддержку
Первый день октября в Бурятии будет прохладным
Первый день октября в Бурятии будет прохладным
Общество, 01.10.2020
Ожидается сильный ветер и мокрый снег
В Бурятии состоится шахматный турнир-мемориал
В Бурятии состоится шахматный турнир-мемориал
Общество, 30.09.2020
Соревнования памяти тренера Виктора Максимова пройдут онлайн
В Улан-Удэ открылась выставка «Природа – гениальный инженер»
В Улан-Удэ открылась выставка «Природа – гениальный инженер»
Общество, 30.09.2020
Посетители узнают, как природа открывает перед человеком возможности по заимствованию технологий и идей
В Бурятии прошёл туристско-патриотический слёт «По стопам дедов»
В Бурятии прошёл туристско-патриотический слёт «По стопам дедов»
Общество, 30.09.2020
В онлайн-мероприятии участвовали ребята возрастом от 10 до 18 лет
В Улан-Удэ медики провели акцию «День сердца»
В Улан-Удэ медики провели акцию «День сердца»
Общество, 30.09.2020
Горожанам рассказали о сердечно-сосудистых заболеваниях
Электрички между Бурятией и Иркутском в октябре будут запаздывать
Электрички между Бурятией и Иркутском в октябре будут запаздывать
Общество, 30.09.2020
Они станут отправляться и прибывать позже на 1 час 43 минуты
В Бурятии подвели итоги фотоконкурса «Серебряный возраст»
В Бурятии подвели итоги фотоконкурса «Серебряный возраст»
Общество, 30.09.2020
На конкурс было прислано более 200 снимков пожилых
Заканчивается регистрация на турнир ДФО и СФО по киберспорту
Заканчивается регистрация на турнир ДФО и СФО по киберспорту
Общество, 30.09.2020
Победители турнира разделят между собой 375 тысяч рублей
В Улан-Удэ ограничат движение транспорта через переезд на Стеклозаводе
В Улан-Удэ ограничат движение транспорта через переезд на Стеклозаводе
Общество, 30.09.2020
Это связано с ремонтными работами в ночь с 1 на 2 октября
Юниоры Бурятии поедут в Красноярск на турнир по борьбе
Юниоры Бурятии поедут в Красноярск на турнир по борьбе
Общество, 30.09.2020
В команду республики вошли 13 борцов-вольников
В Иркутске выпустили на свободу конфискованного сокола
В Иркутске выпустили на свободу конфискованного сокола
Общество, 30.09.2020
Вторая птица останется в неволе до следующей весны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^