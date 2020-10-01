На лесопредприятиях в Улан-Удэ обнаружили личинки волосогрызок

Должностным лицам организаций выданы предписания



В древесине двух улан-удэнских организаций обнаружены карантинные вредные организмы.



В партиях лесоматериалов, принадлежащих ООО «Соболь», и ИП Дымчикова, выявлены живые личинки малого чёрного елового усача. Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.



В отношении должностного лица организации и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.



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