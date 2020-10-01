В Иркутской области пенсионерка перевела мошенникам 255 тысяч рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела



В Иркутской области в полицию обратилась пожилая жительница города Усть-Илимск. Она рассказала, что неизвестные обманом заставили её оформить кредит и похитили деньги.



Как установили правоохранители, накануне ей на сотовый телефон позвонил неизвестный, обратился по фамилии, имени и отчеству и представился сотрудником банка. Аферист сообщил, что на женщину незаконно оформлен кредит. Далее разговор продолжил якобы сотрудник службы безопасности и попросил скачать приложение банка на компьютер. Следуя указаниям мошенников, пострадавшая производила манипуляции в личном кабинете не подозревая, что тем самым, заполнила онлайн-заявление на оформление займа.



После поступления средств на счёт, лже-банкиры сообщили, что на сумму кредита начисляются очень большие проценты и во избежание переплат, посоветовали снять все деньги с карты и положить их на защищённую банковскую ячейку. Платежи необходимо было отправить несколькими суммами, через банкомат на разные номера телефонов, после чего ждать подтверждения банка о погашении незаконно оформленного кредита. Потерпевшая выполнила все операции, однако, не дождавшись сообщения пошла в банк, где узнала, что перевела все свои деньги аферистам и обратилась в полицию.



Ущерб составил 255 тысяч рублей.



В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





