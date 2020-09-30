В Бурятии появилась самая большая в России надпись на монгольском языке

Cамая большая надпись в России на монгольском языке появилась на горе Баян-Тугад в селе Иволгинск в Бурятии. Здесь написано «Үгэ хэлэ үндэһэтэнэй тэмдэг. Үзэг бэшэг үндэһэтэнэй һүлдэ», что в переводе означает «Язык есть знак народа. Письмо есть дух народа». Так в Бурятии выступили в защиту монгольского языка в Китае.Видео появилось в паблике Buryatia Video.«Мы, буряты, уже многое потеряли и продолжаем терять. Не повторяйте наших ошибок. Сегодняшнее состояние Бурятии – это будущее Внутренней Монголии, если не бороться за свои права и свой язык! Каким станет завтрашний день решать вам…» – сопроводили свое обращение бурятские активисты.Власти Китая недавно приняли решение изменить преподавание истории, политики и литературы в начальных и средних школах во Внутренней Монголии — автономном районе на севере страны. Обучение здесь намерены постепенно перевести с монгольского на китайский язык. Этнические монголы устраивают акции протеста.По данным «Информационного центра по правам монголов на юге», расположенным в Нью-Йорке, в протестах принимали тысячи людей, сообщает Казахская редакция Радио «Свобода». СМИ сообщают о гибели школьника во время акции протеста.Согласно сообщению Радио Свободная Азия, протесты в начале сентября проходили в административном центре Внутренней Монголии Хух-Хото, городах Тунляо, Ордосе и других. По данным RFA, многие родители не отпускают детей в школу. По сообщению Радио Свободная Азия, школьники, вышедшие на протест, выступили с лозунгом: «Наш язык — монгольский. Мы родились в Монголии. Наш родной язык — монгольский, и мы умрем за свой язык».