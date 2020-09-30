Голикова назвала Путину основные причины роста заболеваемости COVID-19

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в стране вырос в 1,7 раза
Основными причинами заболеваемости COVID-19 в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. Об этом 29 сентября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.
«Если мы не хотим тех ограничений, которые у нас были в марте-апреле — в начале мая этого года, то мы жестко должны соблюдать все [санитарные] требования», — сказала Голикова.
Как передают «Известия», она отметила, что суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тыс. населения. По данным опросов, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях.
- Темп прироста заболеваемости в целом по стране удерживается на уровне 0,5-0,7%. <...> Показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1. Это значит, что он повысился по сравнению с показателем [который фиксировался] три недели назад. Сегодня только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы, — подчеркнула Голикова.
Она рассказала также, что в настоящий момент в России есть возможности для наращивания производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции. Кроме того, по ее словам, свободный коечный фонд для больных COVID-19 на текущий момент составляет 31%.
Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, но в зависимости от числа новых случаев могут быть введены новые ограничения.
Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничений, введённый из-за распространения коронавируса и действовавший ранее до конца сентября, продлён до 31 октября.
Пенсионеры старше 65 лет и люди с рядом хронических заболеваний должны соблюдать режим самоизоляции. Дома им можно покидать только для следования к ближайшим магазинам, для лечения в санаторно-курортных организациях, для прогулок, занятий физкультурой и спортом, поездки на личном автомобиле или такси на дачу.
По-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия, в том числе культурные, спортивные, развлекательные, выставочные, рекламные и пр.
Запрещена работа кинотеатров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, а также кафе внутри торговых развлекательных комплексов, не имеющих отдельного входа. Не разрешили открыться СПА-салонам, массажным салонам и соляриям.
Напомним, в сентябре в Бурятии был введён повсеместный масочный режим.
Жителей Бурятии ждут штрафы за хождение без медицинских масок в общественных местах. Для физических лиц штраф составит 1500 рублей, для должностных лиц - от 2500 рублей до 7000, а для юрлиц - от 12500 до 25000 рублей.
Голикова назвала Путину основные причины роста заболеваемости COVID-19
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