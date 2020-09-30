«Снежинку» построил бизнесмен Сергей Рогов, разбившийся в авиакатастрофе
На внеочередной сессии горсовета, которая прошла сегодня, 30 сентября, депутат Вадим Бредний предложил назвать лыжную базу «Снежинка» в честь её основателя Сергея Рогова. Как сообщал «Байкал-Daily», известный бизнесмен и спортивный меценат погиб в авиакатастрофе в декабре 2018 года.
- Спортивную базу, которая выкуплена городом, хотелось бы увековечить именем известного мецената, предпринимателя. Лыжный комплекс «Снежинка» имени Сергея Рогова, - предложил Вадим Бредний.
Депутаты единогласно проголосовали за эту инициативу.
- На мой взгляд, лучшей памяти для мецената нет, чем дело, которое дальше живёт и развивается, - высказался депутат Сергей Бурдиков.
Присутствующий на сессии мэр города Игорь Шутенков также поддержал идею.
- Предложение группы депутатов по увековечиванию памяти Сергея Рогова необходимо оформить правильно, и оно должно пройти все процедуры. Я со своей стороны поддерживаю данное предложение, - отметил мэр.
В конце 2019 года лыжно-биатлонный комплекс «Снежинка», который после смерти Рогова оказался едва ли не на грани закрытия, был передан городу.
Лыжной базе «Снежинка» в Улан-Удэ дадут имя погибшего Сергея Рогова
Общество, Фото:
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