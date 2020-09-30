Заканчивается регистрация на турнир ДФО и СФО по киберспорту

Победители турнира разделят между собой 375 тысяч рублей



2 октября завершится регистрация на участие в турнире Дальнего Востока и Сибири на кубок губернатора Забайкальского края по компьютерному спорту в дисциплине «Dota 2». Призовой фонд соревнования составляет 375 тысяч рублей. Команда-победитель турнира получит 175 тысяч рублей, серебряные призёры – 125 тысяч рублей, а бронзовые – 75 тысяч рублей.



Соревнования пройдут в три этапа. Первый – регистрация, которая завершится 2 октября в 10:00 по местному времени. Вторым этапом станут отборочные соревнования, которые состоятся 10, 11, 17, 18, 24 и 25 октября в режиме онлайн. 5 и 6 ноября в Чите пройдут полуфинал и финал данных соревнований.



- К участию допускаются игроки в возрасте от 14 лет. Если игроку меньше восемнадцати лет, необходимо письменное соглашение родителей. Отметим, что принять участие в состязаниях могут только команды регионов Сибири и Дальнего Востока, - рассказал главный судья турнира Евгений Глебов.



Игрокам необходимо предоставить регистрационную карту в соответствии с положением турнира и отсканированную копию паспорта (первая страница и страница с пропиской).



Трансляция и обзор игр будут происходить на платформах Twitch или ВКонтакте. Во избежание жульничества связь между игроками будет проводиться на официальном канале данного турнира в дискорде. Кроме того, организаторами может потребоваться видеоконференция с любым участником для подтверждения личности.



Заявки на участие направляются в электронном виде на электронную почту ichitafks@mail.ru. В теме письма необходимо указать «Регистрация на Кубок Губернатора» и название команды. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Возрастное ограничение 16+

