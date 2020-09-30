Жители Бурятии жалуются на гниющую картошку





Жители Бурятии пожаловались на гниющий картофель. Проблему озвучили группа «Кабанск-инфо. 24/7».Сельчане рассказали, что в начале сентября в сухую погоду собирали картофель. Они его просушили, отборный картофель убрали на зимнее хранение. Но спустя две недели жители обнаружили, что картошка начала болеть.- Может ли специалист сказать, что за болезнь? Как предотвратить гниение? Если такая картошка будет храниться в подполье, не произойдёт ли заражения подполья? Можно ли её употреблять в пищу? – поинтересовалась сельчанка.В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии пояснили, что это фитофтороз - вредоносное грибковое заболевание. Споры зимуют, активно развиваются при дождливой и тёплой погоде.- Это фитофторос, распространённое заболевание у нас в Бурятии. Развилось ещё больше, когда в августе пошли дожди. Это инфекционные заболевание, которое уже внутри сидит. То есть если изначально больной клубень высаживают, он соответственно через материнское растение передаётся здоровому растению, - сообщила заместитель начальника отдела растениеводство министерства сельского хозяйства республики Туяна Тодорхоева.Также она дала несколько рекомендаций, что нужно сделать в этом случае: нужно собрать ботву и сжечь; поля обработать медьсодержащими препаратами (медный купорос) и запахать все; нужно использовать сорта которые устойчивы к этому заболеванию.- У нас большинства жителей, которое имеет личные подсобные хозяйства, используют как они говорят «свою картошку», но это уже репродукция и нужно обновлять свой семенной материал и выбирать сорта устойчивые к фитофторозу, - отметилаЧто касается убранного картофеля, его необходимо перебрать и убрать повреждённый картофель. Если этого не сделать, то можно потерять до 70 процентов урожая.При употреблении в пишу оставшегося картофеля необходимо максимально срезать все повреждения и проводить глубокую термической обработку.Вообще ещё, когда растения только цветут, уже можно делать диагностику, поясняют специалисты. Если внешний вид ботвы как-то изменён, впоследствии это отразится и на клубнях.