В Улан-Удэ чествовали чемпионку России по женской борьбе







Чтобы пробиться в финал, Ульяне предстояло встретиться с лучшими борицами России.



- В именно моей подгруппе были чемпионки России прошлого года, это Анжела Фоменко до 62 кг и Федосеева, тоже чемпионка России в весе до 65 кг. Ещё была в моей подгруппе бронзовый призёр мира. Со всеми боролось, все были достойные соперницы, - рассказала чемпионка России по женской борьбе Ульяна Тукуренова.



В целом от Бурятии поехали 10 спортсменок. Старший тренер по вольной борьбе Цыденжап Гулгенов отмечает, что пять медалей чемпионата России – это высокое достижение для бурятских бориц. Поскольку в условиях коронавируса большинство соревнований было отменено, а тренировки долгое время не проводились.



- Две золотые медали, две серебряные и одна бронзовая, ещё две спортсменки пятые места заняли. Если бы выступала ещё Стальвира Оршуш, то могла быть ещё одна медаль высшего достоинства. Это выступление огромный труд всей группы тренеров, Центра спортивной подготовки, минспорта и, конечно, нашего спонсора – «Забайкальского горнорудного предприятия» в лице гендиректора Александра Воронкова. Они поддерживают нас и все силы прилагают, - отметил старший тренер по вольной борьбе Цыденжап Гулгенов.



С 5 октября спортсменки поедут на сборы в город Алушта. Там сборная будет проходить оздоровительные процедуры на протяжении месяца. Потом стартует подготовка к чемпионату мира.

