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В Улан-Удэ чествовали чемпионку России по женской борьбе

В Улан-Удэ чествовали чемпионку России по женской борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ульяна Тукуренова взяла первое место в Казани

Как сообщал «Байкал-Daily», в городе Казань с 25 по 28 сентября проходил чемпионат России по женской борьбе. Бурятские борицы завоевали пять медалей, в том числе две золотые. Сегодня, 30 сентября, депутаты Улан-Удэнского горсовета чествовали Ульяну Тукуренову, ставшей чемпионкой России.



Девушка выступала в весовой категории до 65 кг. В финале Ульяну ждала Мария Кузнецова, которая представляет Бурятию, а также Чувашию. Схватка проходила ровно, обе спортсменки не уступали друг другу. Но при счёте 1:1 решением судей победа была отдана Тукуреновой.

Чтобы пробиться в финал, Ульяне предстояло встретиться с лучшими борицами России.

- В именно моей подгруппе были чемпионки России прошлого года, это Анжела Фоменко до 62 кг и Федосеева, тоже чемпионка России в весе до 65 кг. Ещё была в моей подгруппе бронзовый призёр мира. Со всеми боролось, все были достойные соперницы, - рассказала чемпионка России по женской борьбе Ульяна Тукуренова.

В целом от Бурятии поехали 10 спортсменок. Старший тренер по вольной борьбе Цыденжап Гулгенов отмечает, что пять медалей чемпионата России – это высокое достижение для бурятских бориц. Поскольку в условиях коронавируса большинство соревнований было отменено, а тренировки долгое время не проводились.

- Две золотые медали, две серебряные и одна бронзовая, ещё две спортсменки пятые места заняли. Если бы выступала ещё Стальвира Оршуш, то могла быть ещё одна медаль высшего достоинства. Это выступление огромный труд всей группы тренеров, Центра спортивной подготовки, минспорта и, конечно, нашего спонсора – «Забайкальского горнорудного предприятия» в лице гендиректора Александра Воронкова. Они поддерживают нас и все силы прилагают, - отметил старший тренер по вольной борьбе Цыденжап Гулгенов.

С 5 октября спортсменки поедут на сборы в город Алушта. Там сборная будет проходить оздоровительные процедуры на протяжении месяца. Потом стартует подготовка к чемпионату мира.
спорт чемпионат России вольная борьба ЗГРП
 
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