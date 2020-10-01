Первый день октября в Бурятии будет прохладным

Ожидается сильный ветер и мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью от 4 тепла до 1 мороза, местами 5-10 мороза, днём 2-8 тепла.



В Улан-Удэ ночью небольшой мокрый снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы до 15-17 м/с. Температура ночью около 0, днём 4-6 тепла.



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