Ожидается сильный ветер и мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью от 4 тепла до 1 мороза, местами 5-10 мороза, днём 2-8 тепла.
В Улан-Удэ ночью небольшой мокрый снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы до 15-17 м/с. Температура ночью около 0, днём 4-6 тепла.
Первый день октября в Бурятии будет прохладным
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования памяти тренера Виктора Максимова пройдут онлайн
Посетители узнают, как природа открывает перед человеком возможности по заимствованию технологий и идей
В онлайн-мероприятии участвовали ребята возрастом от 10 до 18 лет
Горожанам рассказали о сердечно-сосудистых заболеваниях
Они станут отправляться и прибывать позже на 1 час 43 минуты
На конкурс было прислано более 200 снимков пожилых
Победители турнира разделят между собой 375 тысяч рублей
Это связано с ремонтными работами в ночь с 1 на 2 октября
В команду республики вошли 13 борцов-вольников
Вторая птица останется в неволе до следующей весны
Предварительный этап состоится в конце этой недели в Иркутске
Надпись сделана на горе
Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в стране вырос в 1,7 раза
«Снежинку» построил бизнесмен Сергей Рогов, разбившийся в авиакатастрофе
Если не принять меры, можно потерять 70% урожая