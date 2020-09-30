На сегодня в ангарской колонии находятся 13 подростков из Бурятии
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина отвезла в Ангарск посылки осуждённым подросткам из республики.
- 29 сентября совместно с уполномоченным по правам ребёнка в Иркутской области посетили подростков в Ангарской воспитательной колонии и СИЗО-1 (Иркутск). На сегодня в колонии 13 подростков из нашей республики, из них 3 в самое ближайшее время ждут условно-досрочного освобождения, 1 подросток находится в СИЗО-1. За 2019-2020 гг. в колонии отбывало наказание 48 ребят из Бурятии, 11 из которых освободились условно-досрочно, 3 - в связи с окончанием срока наказания. Ознакомилась с условиями проживания, обучения и воспитания ребят, - сообщила она на своей странице в Facebook.
Детский омбудсмен рассказала, что при колонии действует средняя школа, в ней ведётся обучение воспитанников колонии с 7-го по 11-й классы.
- Кроме основной программы подростки принимают участие в межведомственном проекте «Не повторяй мой путь», который направлен на работу с асоциальным подростковым поведением; занимают призовые места в олимпиадах и научно-практических конференциях всех уровней. Школа является лауреатом конкурса «100 лучших школ России» по итогам 2019 года, - продолжила она.
Также Наталья Ганькина передала ребятам видеоприветы от родных, посылки от родителей, глав районов и районных комиссий по делам несовершеннолетних. «Ребятам очень важно знать, что о них помнят и ждут», - отметила она.
Бурятский детский омбудсмен отвезла посылки в Ангарск
Общество, Фото:
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