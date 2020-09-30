В Бурятии онлайн показали обряд

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Ансамбль создан в 1999 году на базе Нижнеиволгинского сельского Дома культуры. Участники коллектива – ветераны, люди активной жизненной позиции, прославляющие свою Родину в самобытном фольклоре и передающие народные традиции и обычаи молодому поколению, лауреаты фестивалей и конкурсов. Руководит коллективом Марьяна Андреевна Онгоева.





В рамках фестиваля традиционных обрядов «Буряад хүнэй юртэмсэ» республиканский центр народного творчества представил онлайн-показ обряда «Халюутын домог» (6+). Обряд продемонстрирует народный фольклорный ансамбль «Гуламта» Иволгинского района.Старожилы рассказывают: «Давным-давно в наших местах жила семья. Было у них три сына и красавица-дочь, она была очень болезненной. Звали девушку Халюта. Родители обращались к разным лекарям, но никто не мог помочь девушке. Однажды отец возвращался с охоты. Он много дней бродил по тайге в поисках дичи для пропитания. Охотник устал и захотел пить. Вдруг он наткнулся на ключ, бьющийся из-под земли, зачерпнул горсть студеной, прозрачной воды выпил и умылся. Вода показалась ему необычайно вкусной, усталость как рукой сняло. Тогда он решил дать попробовать чудесной воды своей дочери. Попив воды, искупавшись в источнике, девушка почувствовала облегчение. Халюта быстро пошла на поправку». С тех пор источник называют «Халюутын домог» («Аршан Халюта»). Жители со всех окрестностей едут, чтобы подлечиться и отдохнуть.Показ обряда «Халюутын домог» состоялся на YouTube-канале «РЦНТ Бурятия».