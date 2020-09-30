 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 сентября

29 сентября

Популярное

В Бурятии онлайн показали обряд

В Бурятии онлайн показали обряд
Общество, 
Обряд продемонстрировал ансамбль «Гуламта»

В рамках фестиваля традиционных обрядов «Буряад хүнэй юртэмсэ» республиканский центр народного творчества представил онлайн-показ обряда «Халюутын домог» (6+). Обряд продемонстрирует народный фольклорный ансамбль «Гуламта» Иволгинского района.

Старожилы рассказывают: «Давным-давно в наших местах жила семья. Было у них три сына и красавица-дочь, она была очень болезненной. Звали девушку Халюта. Родители обращались к разным лекарям, но никто не мог помочь девушке. Однажды отец возвращался с охоты. Он много дней бродил по тайге в поисках дичи для пропитания. Охотник устал и захотел пить. Вдруг он наткнулся на ключ, бьющийся из-под земли, зачерпнул горсть студеной, прозрачной воды выпил и умылся. Вода показалась ему необычайно вкусной, усталость как рукой сняло. Тогда он решил дать попробовать чудесной воды своей дочери. Попив воды, искупавшись в источнике, девушка почувствовала облегчение. Халюта быстро пошла на поправку». С тех пор источник называют «Халюутын домог» («Аршан Халюта»). Жители со всех окрестностей едут, чтобы подлечиться и отдохнуть.

Показ обряда «Халюутын домог» состоялся на YouTube-канале «РЦНТ Бурятия».



Справка:

Ансамбль создан в 1999 году на базе Нижнеиволгинского сельского Дома культуры. Участники коллектива – ветераны, люди активной жизненной позиции, прославляющие свою Родину в самобытном фольклоре и передающие народные традиции и обычаи молодому поколению, лауреаты фестивалей и конкурсов. Руководит коллективом Марьяна Андреевна Онгоева.

национальные традиции
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ чествовали чемпионку России по женской борьбе
В Улан-Удэ чествовали чемпионку России по женской борьбе
Общество, 30.09.2020
Ульяна Тукуренова взяла первое место в Казани
Бурятский детский омбудсмен отвезла посылки в Ангарск
Бурятский детский омбудсмен отвезла посылки в Ангарск
Общество, 30.09.2020
На сегодня в ангарской колонии находятся 13 подростков из Бурятии
В Бурятии онлайн показали обряд
В Бурятии онлайн показали обряд
Общество, 30.09.2020
Обряд продемонстрировал ансамбль «Гуламта»
Жители сотых кварталов Улан-Удэ уезжают из своих квартир
Жители сотых кварталов Улан-Удэ уезжают из своих квартир
Общество, 30.09.2020
Сегодня начнётся заполнение трубопроводов горячей водой
В Бурятии полицейский подозревается в выбивании показаний из женщины
В Бурятии полицейский подозревается в выбивании показаний из женщины
Общество, 30.09.2020
По версии следствия, таким образом сотрудник принуждал задержанную признаться в краже
Корвет «Алдар Цыденжапов» вышел на испытания в Японском море
Корвет «Алдар Цыденжапов» вышел на испытания в Японском море
Общество, 30.09.2020
Ходовые испытания нужны перед тем, как корвет войдёт в состав флота
В Бурятии проверили схемы безопасного маршрута у первоклашек
Общество, 30.09.2020
В Прибайкальском районе автоинспекторы побеседовали с первоклассниками о безопасном маршруте в школу и домой
«ТГК-14» скорректирует начисления платежей в сотых кварталах Улан-Удэ
«ТГК-14» скорректирует начисления платежей в сотых кварталах Улан-Удэ
Общество, 30.09.2020
Жителям нет нужды приходить для этого в расчётные пункты
В Бурятии проверили маршрутки
В Бурятии проверили маршрутки
Общество, 30.09.2020
В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД проверили общественный транспорт
В Бурятии в лесу за пару часов собрали два «УАЗа» мусора
В Бурятии в лесу за пару часов собрали два «УАЗа» мусора
Общество, 30.09.2020
В Хоринском районе лесники очистили лес от мусора
В Бурятии спустя сто лет провели особый ритуал у источника
В Бурятии спустя сто лет провели особый ритуал у источника
Общество, 30.09.2020
Благодаря гранту, было проведено благоустройство территории, прилегающей к старинному Барун-Киретскому аршану
В Улан-Удэ из Венеции приедет выставка Зорикто Доржиева
В Улан-Удэ из Венеции приедет выставка Зорикто Доржиева
Общество, 30.09.2020
Публике представят более сорока работ
В Улан-Удэ студенты и преподаватели высадили деревья
В Улан-Удэ студенты и преподаватели высадили деревья
Общество, 30.09.2020
200 саженцев сосен появились в парке «Юбилейный»
Лама из Бурятии рассказал о признаках ухода души
Лама из Бурятии рассказал о признаках ухода души
Общество, 30.09.2020
Один из первых признаков – нарушение сна
Жителей Бурятии возмутил выпас баранов возле военного памятника
Жителей Бурятии возмутил выпас баранов возле военного памятника
Общество, 30.09.2020
Пастбище в памятном месте устроил работник сельского клуба

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^