В Бурятии полицейский подозревается в выбивании показаний из женщины

По версии следствия, таким образом сотрудник принуждал задержанную признаться в краже



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении замначальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Северобайкальский». 29-летний полицейский подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).



Следователи возбудили дело по заявлению местной жительницы, а также на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных сотрудниками УФСБ Бурятии и ОРЧ СБ МВД Бурятии.



По данным следствия, 10 августа 2020 года подозреваемый сотрудник в служебном кабинете применил недозволенные методы дознания к 51-летней жительнице. Женщину доставили в отдел полиции в рамках проверки, проводимой по заявлению её знакомых о краже двух мобильных телефонов. Она отрицала свою причастность к преступлению. Замначальника отдела уголовного розыска в присутствии двух подчинённых применил к женщине насилие, принуждая дать признательные показания о краже.



После подписания процессуальных документов запуганную женщину отпустили. Из-за болей, вызванных травмами, спустя месяц она обратилась за медицинской помощью, после чего подала заявление о превышении полицейским должностных полномочий.



- В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному сотруднику полиции обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.



В пресс-службе МВД по республики отметили, что в министерстве проводится служебная проверка. «Если вина сотрудника полиции будет установлена, он понесет наказание в соответствии с законодательством», - добавили в МВД.



- 11 августа в отдел полиции по Северобайкальскому району была доставлена 51-летняя не работающая, ранее судимая жительница г. Северобайкальск по подозрению в совершении кражи двух сотовых телефонов. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ. 10 сентября женщина обратилась в медицинское учреждение с ушибом предплечья, после чего заявила, что месяц назад данное повреждение нанес ей сотрудник уголовного розыска МО МВД России «Северобайкальский» при задержании, - сообщили в министерстве внутренних дел.