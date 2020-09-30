Горожанам рассказали о сердечно-сосудистых заболеваниях
29 сентября во всем мире отмечают День сердца. В этот день врачи республиканского центра медпрофилактики совместно с волонтёрами-медиками провели уличную акцию «День сердца» в Улан-Удэ.
Они рассказали горожанам о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и о том, как их предупредить. Улан-удэнцы узнали и о том, как распознать инсульт и оказать первую помощь пострадавшему. Волонтёры показали, как проводить сердечно-легочную реанимацию.
Инструктор ЛФК РЦМП Виталий Глушко продемонстрировал комплексы физических упражнений, ежедневное выполнение которых сможет снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Добровольцы раздали прохожим памятки о правилах, соблюдение которых помогут поддержать здоровье сердца.
- В качестве превентивных мер врачи рекомендуют: контролировать артериальное давление, следить за уровнем холестерина, больше двигаться и чаще ходить пешком, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, ежегодно проходить профосмотры и диспансеризацию. Бесплатное комплексное обследование можно пройти в центре здоровья, - сообщает пресс-служба РЦМП.
В Улан-Удэ медики провели акцию «День сердца»
Общество, Фото:
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