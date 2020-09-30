Корвет «Алдар Цыденжапов» вышел на испытания в Японском море

Ходовые испытания нужны перед тем, как корвет войдёт в состав флота
Сегодня, 30 сентября, новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре), впервые вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В акватории Японского моря будет проведён комплекс контрольных мероприятий. Предстоит проверить на соответствие заявленным тактико-технические характеристики корабля, надёжность и работоспособность в различных условиях систем и оборудования корвета.
Планируется, что до конца текущего года корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдёт в состав Тихоокеанского флота.
16 июня для прохождения заключительного этапа испытаний корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке «Зея».
Это третий серийный корвет проекта 20380. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.
Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.
Корвет назван в честь Героя России, уроженца Агинского, погибшего 10 лет назад. Алдар Цыденжапов, проходивший срочную службу на эсминце «Быстрый», предотвратил ценой своей жизни крупную аварию на корабле. Он перекрыл утечку топлива во время пожара в котельной, получив сильнейшие ожоги. От взрыва и гибели был спасён корабль и его экипаж в составе 348 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», жителей Бурятии просят написать письма экипажу корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Акцию «Письма на корвет» запустило ОНФ в Бурятии.
- Каждый житель Бурятии, школьники, студенты, организации, общественные объединения могут написать письмо, в том числе на бурятском языке, в котором будут переданы добрые пожелания, напутствия и поздравления экипажу корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Кроме того, каждый участник акции может разместить своё письмо в соцсетях под хэштегами #Письмонакорвет, #АлдарЦыденжапов. Будем надеяться, что самым активным участникам акции будет направлено ответное памятное письмо с благодарностью от экипажа корвета, - рассказала член регионального штаба ОНФ, автор проекта Марина Аникьева.
Акция «Письмо на корвет» объявлена с 24 сентября по 24 октября. Сбор корреспонденции активисты ОНФ принимают по адресу: Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 49, каб.68. Также все участники акции могут присылать свои письма на электронную почту: 03region@onf.ru
Корвет «Алдар Цыденжапов» вышел на испытания в Японском море
Общество, Фото:
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