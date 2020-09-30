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«Бурятия», «Байкал» и «Чита-М» поборются за финал первенства по футболу

«Бурятия», «Байкал» и «Чита-М» поборются за финал первенства по футболу
Общество,  Фото:pixabay.com
Предварительный этап состоится в конце этой недели в Иркутске

Со 2 по 4 октября в Иркутске на стадионе «Локомотив» пройдёт предварительный этап первенства России среди любительских футбольных клубов высшей лиги зоны «Сибирь». В соревнованиях примут участие команды Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Прямые трансляции всех поединков покажут на Youtube-канале Союза федерации футбола «Сибирь».

- В финальный этап розыгрыша высшей лиги выйдут команды, занявшие 1-2 место, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Чита».

Расписание игр (начало матчей указано по иркутскому времени)

2 октября, пятница. 1-й тур. 
16:00 «Чита-М» (Чита) - СШ «Байкал» (Иркутск)

3 октября, суббота. 2-й тур.
16:00 «Бурятия» (Улан-Удэ) - «Чита-М» (Чита)

4 октября, воскресенье. 3-й тур.
16:00. СШ «Байкал» (Иркутск) - «Бурятия» (Улан-Удэ)

С 11 по 16 сентября в Барнауле прошёл предварительный этап для западных команд лиги, который носил статус турнира памяти Фомичёва В.С. В финал состязаний вышли: «Томь-М» (Томск), «Новосибирск-М» (Новосибирск), ФСК «Распадская» (Междуреченск) и «Новокузнецк» (Новокузнецк). Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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футбол первенство России спорт Бурятия Иркутск Чита
 
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