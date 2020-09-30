В Прибайкальском районе автоинспекторы побеседовали с первоклассниками о безопасном маршруте в школу и домой
В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники ГИБДД проверили наличие схем безопасных маршрутов у новоиспеченных школьников. В начале учебного года родителям первоклассников было предложено помочь своим детям в безопасном прохождении маршрута от дома до школы и вместе с ними нарисовать схему движения в образовательную организацию. По рекомендации автоинспекторов и педагогов, схема должна быть наглядным путеводителем в школу, где отмечены пешеходные переходы, повороты, светофоры, основные объекты на пути следования и само учебное учреждение.
Автоинспекторы пришли в гости к первоклассникам не только проверить, выполнено ли задание, но узнать, как дети ориентируются на своем маршруте. Каждый ребенок рассказал, как по утрам проходит его путь в школу. Сотрудники ГИБДД внимательно слушали юных пешеходов и дали свои рекомендации школьникам.
По мнению педагогов и полицейских, большую роль в этом вопросе играют родители учащихся. Именно они являются примером для подражания и, как никто другой, знают своего ребенка. «При составлении маршрута мы рекомендуем взрослым не просто объяснять правила, а лично провести ребенка по маршруту, чтобы он знал, что значит идти домой и в школу безопасно», - отмечают преподаватели.
В завершение занятия сотрудники ГИБДД поблагодарили ребят за отличные знания правил дорожной безопасности и подарили им яркие светоотражатели.
В Бурятии проверили схемы безопасного маршрута у первоклашек
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