В Бурятии проверили схемы безопасного маршрута у первоклашек

В Прибайкальском районе автоинспекторы побеседовали с первоклассниками о безопасном маршруте в школу и домой



В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники ГИБДД проверили наличие схем безопасных маршрутов у новоиспеченных школьников. В начале учебного года родителям первоклассников было предложено помочь своим детям в безопасном прохождении маршрута от дома до школы и вместе с ними нарисовать схему движения в образовательную организацию. По рекомендации автоинспекторов и педагогов, схема должна быть наглядным путеводителем в школу, где отмечены пешеходные переходы, повороты, светофоры, основные объекты на пути следования и само учебное учреждение.



Автоинспекторы пришли в гости к первоклассникам не только проверить, выполнено ли задание, но узнать, как дети ориентируются на своем маршруте. Каждый ребенок рассказал, как по утрам проходит его путь в школу. Сотрудники ГИБДД внимательно слушали юных пешеходов и дали свои рекомендации школьникам.



По мнению педагогов и полицейских, большую роль в этом вопросе играют родители учащихся. Именно они являются примером для подражания и, как никто другой, знают своего ребенка. «При составлении маршрута мы рекомендуем взрослым не просто объяснять правила, а лично провести ребенка по маршруту, чтобы он знал, что значит идти домой и в школу безопасно», - отмечают преподаватели.



В завершение занятия сотрудники ГИБДД поблагодарили ребят за отличные знания правил дорожной безопасности и подарили им яркие светоотражатели.

