Жителям нет нужды приходить для этого в расчётные пункты
«ТГК-14» автоматически скорректирует начисления платежей жителям 154 жилых домов в сотых кварталах Улан-Удэ.
- Из-за несвоевременной сдачи теплотрассы подрядной организацией ООО «Фортуна» начисление платежей за тепловую энергию для потребителей, не получивших услуги, будет произведено в беззаявительном порядке, т.е. автоматически, - говорится в сообщении компании.
Жителям данного микрорайона нет необходимости приходить в расчётные пункты филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии». Потребителям, оплатившим авансом тепловую энергию, оплата за сентябрь будет зачтена в виде переплаты автоматически, в счет будущих платежей.
Сейчас в программном комплексе «ТГК-14» выставлены предварительные начисления за сентябрь, которые автоматически отображаются в мобильном приложении и в личном кабинете на официальном сайте компании.
Перерасчёт потребители «ТГК-14» увидят в квитанции за сентябрь, которая поступит им в начале октября.
«ТГК-14» скорректирует начисления платежей в сотых кварталах Улан-Удэ
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