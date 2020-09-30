«ТГК-14» скорректирует начисления платежей в сотых кварталах Улан-Удэ

Жителям нет нужды приходить для этого в расчётные пункты



«ТГК-14» автоматически скорректирует начисления платежей жителям 154 жилых домов в сотых кварталах Улан-Удэ.



- Из-за несвоевременной сдачи теплотрассы подрядной организацией ООО «Фортуна» начисление платежей за тепловую энергию для потребителей, не получивших услуги, будет произведено в беззаявительном порядке, т.е. автоматически, - говорится в сообщении компании.



Жителям данного микрорайона нет необходимости приходить в расчётные пункты филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии». Потребителям, оплатившим авансом тепловую энергию, оплата за сентябрь будет зачтена в виде переплаты автоматически, в счет будущих платежей.



Сейчас в программном комплексе «ТГК-14» выставлены предварительные начисления за сентябрь, которые автоматически отображаются в мобильном приложении и в личном кабинете на официальном сайте компании.



Перерасчёт потребители «ТГК-14» увидят в квитанции за сентябрь, которая поступит им в начале октября.

