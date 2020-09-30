В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД проверили общественный транспорт
Сотрудники Госавтоинспекции Тарбагатайского района провели профилактическое мероприятие «Автобус». Проверили водителей общественного транспорта. Проверка прошла при участии представителей добровольных народных дружин, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Автоинспекторы уделили особое внимание соблюдению требований к техническому состоянию и условиям эксплуатации автобусов, наличию исправно работающего тахографа и необходимой путевой документации. В ходе рейда было проверено восемь автобусов, составлено три административных материала за нарушения правил дорожного движения.
Со всеми водителями сотрудники ГИБДД и общественники поговорили о необходимости соблюдения требований дорожной безопасности при перевозке пассажиров.
В Бурятии проверили маршрутки
Общество, Фото:
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