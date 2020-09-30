Юниоры Бурятии поедут в Красноярск на турнир по борьбе

В команду республики вошли 13 борцов-вольников



3 и 4 октября в Красноярске пройдёт открытый краевой турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Заура Ботаева. В нём примут участие юниоры до 21 года.



На соревнования поедут борцы из Бурятии. В состав сборной республики войдут: Сандан Гармаев, Айдар Санжиев, Дамдин Цыренжапов, Тумэн Бодиев, Игорь Упхоев, Максим Судаков, Бато Цыренжапов, Буянто Шадапов, Эрдэм Борогшонов, Саян Жигзымаев, Дмитрий Егоров, Жаргал Баяндуев и Алдар Дышенов.



Также поедут тренеры Мунко Мункожаргалов, Виктор Цындымеев и Максар Жанчиков. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».

