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Юниоры Бурятии поедут в Красноярск на турнир по борьбе

Юниоры Бурятии поедут в Красноярск на турнир по борьбе
Общество,  Фото:паблик «Борцы Бурятии»
В команду республики вошли 13 борцов-вольников

3 и 4 октября в Красноярске пройдёт открытый краевой турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Заура Ботаева. В нём примут участие юниоры до 21 года.

На соревнования поедут борцы из Бурятии. В состав сборной республики войдут: Сандан Гармаев, Айдар Санжиев, Дамдин Цыренжапов, Тумэн Бодиев, Игорь Упхоев, Максим Судаков, Бато Цыренжапов, Буянто Шадапов, Эрдэм Борогшонов, Саян Жигзымаев, Дмитрий Егоров, Жаргал Баяндуев и Алдар Дышенов.

Также поедут тренеры Мунко Мункожаргалов, Виктор Цындымеев и Максар Жанчиков. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии». 
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