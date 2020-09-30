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В Бурятии в лесу за пару часов собрали два «УАЗа» мусора

В Бурятии в лесу за пару часов собрали два «УАЗа» мусора
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В Хоринском районе лесники очистили лес от мусора

Вблизи села Алан и местности Ара-Байса, сотрудники Хоринского лесхоза убрались в лесу и местах отдыха. За несколько часов лесники собрали две полные до краев машины «УАЗ» мусора, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, коробочки, консервные банки – это далеко не полный список отходов, которые попали в мешки лесников.

- Буквально весной мы проводили тут уборку, но мусор опять появляется. Чаще всего, мусорят автомобилисты, которые проезжают мимо и выкидывают мусор в окно. Возле беседки мы установили специальный ящик для отходов, но по итогу, контейнер практически пустой, а мусор валяется вокруг него, - поделилась участковый лесничий Хоринского лесничества Светлана Григорьева.
мусор Лес
 
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