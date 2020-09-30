В Бурятии в лесу за пару часов собрали два «УАЗа» мусора

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

В Хоринском районе лесники очистили лес от мусора



Вблизи села Алан и местности Ара-Байса, сотрудники Хоринского лесхоза убрались в лесу и местах отдыха. За несколько часов лесники собрали две полные до краев машины «УАЗ» мусора, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, коробочки, консервные банки – это далеко не полный список отходов, которые попали в мешки лесников.



- Буквально весной мы проводили тут уборку, но мусор опять появляется. Чаще всего, мусорят автомобилисты, которые проезжают мимо и выкидывают мусор в окно. Возле беседки мы установили специальный ящик для отходов, но по итогу, контейнер практически пустой, а мусор валяется вокруг него, - поделилась участковый лесничий Хоринского лесничества Светлана Григорьева.

