В Бурятии спустя сто лет провели особый ритуал у источника

Общество, Фото: Сангха России

Благодаря гранту, было проведено благоустройство территории, прилегающей к старинному Барун-Киретскому аршану



У истока Барун-Киретского аршана впервые за последнее столетие проведён Лусад хурал. Об этом сообщили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.



В 1938 году был закрыт и уничтожен Ара-Киретский дацан «Галдан-Даржалинг» - место духовной силы и веры бурятских казаков-ашабагатов.



В 2014 году - в год своего 250-летия, Ара-Киретский дацан, основанный в 1764 году, был возрождён. Возрождён в улусе Хаян сельского поселения «Еланское» Бичурского района – в месте компактного проживания потомков казаков-ашабагатов, в пределах границ прихода этого выдающегося дацана XVIII-ХХ веков. А на историческом месте дацана - сегодня это территория между селами Ара-Киреть и Дунда-Киреть, в 2003 году был возведен памятный субурган.



- А когда возрождается дацан, возрождается вместе с ним сила всех источников воды вокруг, и ещё большей силой наполняются местные аршаны – благодаря молитвам лам, возрождающих утраченную в 30-е годы ХХ столетия традицию почитания Хозяев стихии Воды - Лусад хуралы, - отметили в Сангхе России.



В 2019 году Ара-Киретский дацан торжественно отметил свой юбилей – 255-летие со дня основания. Летом 2020 года инициатор возрождения дацана - ТОС «Народный умелец» улуса Хаян, при поддержке администрации сельского поселения, а также информационной, консультационной поддержке пресс-службы Сангхи России, сумел выиграть большой грант Фонда президента РФ.



Средства гранта были направлены на реализацию большого социально значимого проекта по благоустройству территории, прилегающей к старинному Барун-Киретскому аршану – целебному источнику.



- Этот чистый аутентичный уголок нетронутой дикой природы продолжает принимать гостей каждый день. И чтобы порадовать божественных Лусад, председатель ТОСа «Народный умелец» Алдар Санжиев пригласил ширээтэ ламу Ара-Киретского дацана Солбона Дайндарова возродить проведение у самого истока аршана, у места его выхода из недр земли, утраченного более восьми десятилетий назад, Лусад хурала, чтоб возобновить традицию ежегодного его почитания. Так и было решено - теперь каждый год, в конце весны, когда отходит от холодов земля, здесь будет проводиться этот важный для всех буддийский ритуал почитания Хозяев Водной стихии. Кстати, этот аршан в холодное время года не замерзает, - рассказали в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.



Молебен прошёл в день праздничного завершения ТОСом реализации на средства гранта Фонда президентских грантов РФ проекта «Барун-Киретский аршан – источник силы солнечной земли Еланской» 25 сентября 2020 года.





