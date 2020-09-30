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В Улан-Удэ студенты и преподаватели высадили деревья

В Улан-Удэ студенты и преподаватели высадили деревья
Общество,  Фото:ulan-ude-info.ru
200 саженцев сосен появились в парке «Юбилейный»

Студенты БГУ, БГХСА, Лесопромышленного колледжа вместе с преподавателями высадили в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ 200 саженцев сосны. Деревья предоставило республиканское агентство лесного хозяйства.

Для саженцев привезли плодородную землю и сразу после посадки полили, сообщили в пресс-службе мэрии. 
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