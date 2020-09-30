200 саженцев сосен появились в парке «Юбилейный»
Студенты БГУ, БГХСА, Лесопромышленного колледжа вместе с преподавателями высадили в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ 200 саженцев сосны. Деревья предоставило республиканское агентство лесного хозяйства.
Для саженцев привезли плодородную землю и сразу после посадки полили, сообщили в пресс-службе мэрии.
В Улан-Удэ студенты и преподаватели высадили деревья
Общество, Фото:
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