В Улан-Удэ ограничат движение транспорта через переезд на Стеклозаводе

Это связано с ремонтными работами в ночь с 1 на 2 октября



На железнодорожном переезде в микрорайоне Стеклозавод города Улан-Удэ (5637 км ВСЖД) в ночь с 1 на 2 октября 2020 года будут проводиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 21:00 до 6:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

