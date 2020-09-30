Это связано с ремонтными работами в ночь с 1 на 2 октября
На железнодорожном переезде в микрорайоне Стеклозавод города Улан-Удэ (5637 км ВСЖД) в ночь с 1 на 2 октября 2020 года будут проводиться ремонтные работы.
Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 21:00 до 6:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Улан-Удэ ограничат движение транспорта через переезд на Стеклозаводе
Общество, Фото:
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