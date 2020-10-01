Чимит Бальжинимаев заверил, что старшее поколение всегда найдёт в горсовете помощь и поддержку
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил с праздником старшее поколение горожан. В поздравлении говорится:
«Дорогие представители старшего поколения города Улан-Удэ! Уважаемые ветераны войны и труда, труженики тыла, дети войны! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета сердечно поздравляю вас с Международным днем пожилого человека!
Люди старшего поколения – особая гордость нашего города. Вы отличаетесь тем, что всегда умели честно и самоотверженно трудиться. Вы многое сделали за эти годы для города и республики, развивали промышленность, сельское хозяйство, образование, науку, медицину, вели крупные стройки. Вы заложили основу благополучной жизни, которая сегодня у нас есть. При этом успевали щедро дарить любовь, заботу и внимание, стали для нас лучшими родителями, бабушками и дедушками. Самыми дорогими людьми, к которым мы до сих пор обращаемся за мудрыми советами, помощью и поддержкой. Депутаты Улан-Удэнского городского Совета стараются всегда с большим вниманием относиться к проблемам людей старшего поколения. У каждого из нас вы всегда найдёте помощь и поддержку.
От всей души хочу поблагодарить каждого из вас за вклад в развитие нашей столицы, за труд, активную жизненную позицию. За то, что были и остаётесь примером заботы и ответственности для всех нас, молодого поколения. Мы гордимся Вами! Желаю вам доброго здоровья, долголетия, душевного спокойствия, заботы и внимания окружающих, радости в детях, внуках и правнуках!»
Горсовет Улан-Удэ поздравил с Днём пожилых людей
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