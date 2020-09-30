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В Улан-Удэ к школе №43 проложат тротуарную дорожку

В Улан-Удэ к школе №43 проложат тротуарную дорожку
Общество,  Фото:предоставлено комитетом по образованию
Работы обойдутся в миллион рублей

К школе №43 от улицы Керамическая в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ проложат тротуарную дорожку. За этот объект проголосовало большинство жителей округа по проекту «Народный бюджет», сообщили в комитете по образованию города.

Аукцион для выполнения работа выиграла компания ООО «Сибгранд». Подрядчик займется разработкой грунта, установкой бортовых камней. Дорогу к школе заасфальтируют и установят пешеходные ограждения.

На устройство тротуарной дорожки был выделен 1 миллион рублей.
школы тротуары
 
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