С помощью сервиса можно получить любую услугу
За три летних месяца услугой предварительной записи в отделения связи Бурятии воспользовались около 1500 клиентов Почты России, сообщила пресс-служба УФПС Республики Бурятия.
Записаться на обслуживание в отделения Почты России в Бурятии можно онлайн – через сайт компании или мобильное приложение, но не менее чем за 1 час до планируемого визита. Сервис доступен физическим лицам, с его помощью можно получить любую услугу. География сервиса предварительной записи в республике расширена: теперь в 28 почтовых отделениях с наибольшим клиентским потоком предоставляют данную услугу. В этих отделениях выделено специальное окно для обслуживания клиентов. Номер окна отображается в момент оформления заявки, где получатель услуги точно по заявленному времени, вне очереди будет обслужен оператором.
81% клиентов оформляют заявку на предварительную запись через мобильное приложение компании, остальные предпочитают пользоваться сайтом Почты России, рассказали в компании.
- Сервис предварительной записи позволяет нашим клиентам выбрать удобное для посещения время и близкое по расположению отделение связи, а также экономить время на получение услуг, - отмечает заместитель директора УФПС Республики Бурятия АО «Почта России» Сергей Бородин.
Изменить время или отменить бронирование можно на онлайн-ресурсе www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения Почты России.
Около 1500 жителей Бурятии посетили Почту России по предварительной записи
Общество, Фото:
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