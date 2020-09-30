Около 1500 жителей Бурятии посетили Почту России по предварительной записи

Общество, Фото: пресс-служба Почты России

С помощью сервиса можно получить любую услугу



За три летних месяца услугой предварительной записи в отделения связи Бурятии воспользовались около 1500 клиентов Почты России, сообщила пресс-служба УФПС Республики Бурятия.



Записаться на обслуживание в отделения Почты России в Бурятии можно онлайн – через сайт компании или мобильное приложение, но не менее чем за 1 час до планируемого визита. Сервис доступен физическим лицам, с его помощью можно получить любую услугу. География сервиса предварительной записи в республике расширена: теперь в 28 почтовых отделениях с наибольшим клиентским потоком предоставляют данную услугу. В этих отделениях выделено специальное окно для обслуживания клиентов. Номер окна отображается в момент оформления заявки, где получатель услуги точно по заявленному времени, вне очереди будет обслужен оператором.



81% клиентов оформляют заявку на предварительную запись через мобильное приложение компании, остальные предпочитают пользоваться сайтом Почты России, рассказали в компании.



- Сервис предварительной записи позволяет нашим клиентам выбрать удобное для посещения время и близкое по расположению отделение связи, а также экономить время на получение услуг, - отмечает заместитель директора УФПС Республики Бурятия АО «Почта России» Сергей Бородин.



Изменить время или отменить бронирование можно на онлайн-ресурсе www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения Почты России.

