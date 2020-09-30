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Бурятия получила гуманитарную помощь от «Триумфа добра»

Бурятия получила гуманитарную помощь от «Триумфа добра»
Общество,  Фото:предоставлено минсоцзащиты Бурятии
В Бурятию привезли сотни продуктовых наборов

Вчера, 29 сентября в минсоцзащиты Бурятии была доставлена гуманитарная помощь для нуждающихся жителей. В скором времени она будет передана в районы, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

Гуманитарную помощь передал фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан, инвалидов, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, «Триумф добра». В республику доставили 200 коробок с продовольственными наборами, в каждом из которых содержится порядка 20 наименований качественных продуктов.

- Продуктовые наборы, начиная с весны и до сегодняшнего дня мы доставляем многодетным семьям, пожилым одиноким людям, одиноким инвалидам, - рассказал руководитель фонда «Триумф добра» Григорий Обогоров. – В этом году наш проект «Мы помогаем тем, кому трудно - организация комплексной адресной социальной помощи пожилым гражданам, пенсионерам старше 65 лет, пожилым гражданам с инвалидностью, одиноко проживающим пенсионерам» стал победителем конкурса, который проводит Фонд президентских грантов. На грантовые средства мы и приобрели продуктовые наборы, а также дезинфицирующие средства для обработки рук. Всё это мы передали партнерам нашего проекта – минсоцзащиты Бурятии. А они, в свою очередь, распределят гуманитарную помощь и антисептики по районам республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничений, введённый из-за распространения коронавируса и действовавший ранее до конца сентября, продлён до 31 октября. Поправки внесены в соответствующий указ главы Бурятии Алексея Цыденова.

- Пенсионеры старше 65 лет и люди с рядом хронических заболеваний должны соблюдать режим самоизоляции. А это значит, что многим вновь понадобится помощь, в первую очередь, по доставке продуктов, лекарств, антисептиков, масок и товаров первой необходимости. Эта помощь будет как никогда кстати, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.  
благотворительность гуманитарная помощь
 
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