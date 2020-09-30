Волейболисты из Бурятии отобрались на всероссийскую Универсиаду

Отборочные игры состоялись в Хабаровске



Сборные Бурятского госуниверситета по волейболу получили путёвки на VII Всероссийскую летнюю Универсиаду. Отборочные игры на Универсиаду прошли в Хабаровске, сообщили в пресс-службе БГУ.



В Хабаровске встретились сильнейшие команды Дальнего Востока. Обе команды БГУ – женская и мужская сборные – заняли вторым места и получили путёвки на самое важное событие в жизни любого студента-спортсмена – Универсиаду.



VII Всероссийская летняя Универсида-2020 года состоится в Екатеринбурге.

