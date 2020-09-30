Отборочные игры состоялись в Хабаровске
Сборные Бурятского госуниверситета по волейболу получили путёвки на VII Всероссийскую летнюю Универсиаду. Отборочные игры на Универсиаду прошли в Хабаровске, сообщили в пресс-службе БГУ.
В Хабаровске встретились сильнейшие команды Дальнего Востока. Обе команды БГУ – женская и мужская сборные – заняли вторым места и получили путёвки на самое важное событие в жизни любого студента-спортсмена – Универсиаду.
VII Всероссийская летняя Универсида-2020 года состоится в Екатеринбурге.
Волейболисты из Бурятии отобрались на всероссийскую Универсиаду
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