Пожарный из Бурятии рассказал об увлечении горными лыжами и сноубордом

Пожарный любит преодолевать зимний Байкал на лыжах



В ГУ МЧС по Бурятии рассказали о пожарном из Северобайкальска Андрее Царькове и его увлечении активными видами спорта.



С 1987 по 1990 годы Андрей Царьков обучался в Свердловском училище олимпийского резерва №1, получил образование по специальности «Тренер по спорту». В пожарную охрану пришёл после прохождения срочной службы в армии.



- Особенно люблю лыжные виды спорта - бег на длинные дистанции, горные лыжи, сноуборд. Тем более, что в Северобайкальске для этого есть все необходимое. Покоряя на лыжах горные вершины, преодолевая по льду озеро Байкал, несмотря на усталость, всегда получаю колоссальный заряд энергии. Увлечение спортом помогает справляться с физическими и психологическими нагрузками на работе. Уверен, что в пожарной охране, как и в спорте, необходимо постоянно повышать свои навыки, развиваться и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом, - говорится пожарный.



Сейчас Андрей Александрович - заместитель председателя спортивного сектора в пожарно-спасательной части №9. Особое внимание он уделяет физической подготовке личного состава.

