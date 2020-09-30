Обитатели тайги готовятся к зиме
Обитатели тайги в Бурятии готовятся к суровой сибирской зиме. Об осином сне рассказал старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья» Геннадий Янкус.
- Мы привыкли обращать внимание на сезонные изменения, происходящие в жизни растений и крупных животных. А вот жизненные циклы насекомых зачастую более точно совпадают или соответствуют переменам погоды, но они менее заметны. Осенний сон наступает у них рано, а это вынуждает насекомоядных птиц мигрировать в тёплые края, - рассказал Геннадий Янкус.
Лесные осы в начале лета старательно строят гнёзда в форме шарма, чтобы воспроизвести потомство и «поставить на крыло» молодняк до конца августа. В это время осы обычно покидают свой родовой дом, который является односезонным, и улетают в поисках надёжного места для зимнего сна.
- Молодые будут зимовать в коре перестойных и усохших деревьев, а старшее поколение проживёт только до первых морозов. Но в этом году осы, предчувствуя затяжной период тёплой погоды, стали покидать свои шаровые домики лишь в середине сентября, - поделился Геннадий Янкус.
В Бурятии рассказали, как осы готовятся к зиме
Общество, Фото:
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