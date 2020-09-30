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В Улан-Удэ открылась выставка «Природа – гениальный инженер»

В Улан-Удэ открылась выставка «Природа – гениальный инженер»
Общество,  Фото:pixabay.com
Посетители узнают, как природа открывает перед человеком возможности по заимствованию технологий и идей

С 30 сентября в музее природы Бурятии в Улан-Удэ работает выставка «Природа – гениальный инженер». На выставке можно узнать об изобретениях человека, аналоги которых уже используются в природе.

Глядя на «изобретения» природы, человек всегда пытался создать вещи и приспособления по образу и подобию живых организмов и их частей тела. Так постепенно в науке и технике возникло целое направление использования «патентов природы», называемое бионикой.

- Проведя параллель между изобретениями человека и объектами животного и растительного мира, вы поймёте, что природа действительно талантливый мастер своих творений и неисчерпаемый генератор новых идей. Так, например, греческие амфоры, доходящие до нас в целости через тысячелетия, во многом повторяют форму яйца. Или другой яркий пример, 300-метровая башня инженера-мостовика Александра Гюстава Эйфеля в точности повторяет строение большой берцовой кости, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Возрастное ограничение 6+
выставка природа музей наука технологии Улан-Удэ Бурятия
 
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