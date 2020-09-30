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В Иркутской области готовят дополнительные койки для больных COVID-19

В Иркутской области готовят дополнительные койки для больных COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе отмечается рост числа заболевших

В Иркутской области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения региона Ольга Дертышникова.

- К сожалению, наблюдается рост числа заболевших граждан, причём в процесс вступают люди более молодого возраста, чем это было в марте-апреле. В июле было достигнуто плато по уровню заражений коронавирусной инфекцией, и начался процесс свёртывания дополнительного коечного фонда. Максимально, на 10 июля текущего года, в регионе было развёрнуто 3384 койки в 27 медицинских организациях. С 10 июля число коек уменьшалось, поскольку во всех территориях шло снижение заболеваемости. Однако со второй декады сентября наблюдается рост заболеваемости инфекцией, в связи с чем мы вынуждены предпринимать соответствующие меры, - рассказала Ольга Дертышникова.

Сейчас в регионе развёрнуто 1600 коек для лечения пациентов с COVID-19. На 9 сентября действовало 1300 коек. Ведётся работа по открытию инфекционных госпиталей.

- С 1 октября будут вновь развёрнуты коронавирусные госпитали на базе Иркутской городской клинической больницы №10 на 120 коек и на базе Областного гериатрического центра на 55 коек. Амбулаторно пациентов с коронавирусом лечат в 84 амбулаторно-поликлинических учреждениях области, - сообщила представитель регионального минздрава.

Ольга Дертышникова также рассказала о ситуации со вспышкой COVID-19 в Усть-Илимском доме-интернате для инвалидов. Там заболел 41 человек – это проживающие в социальном учреждении и его работники. У всех инфекция протекает в лёгкой или средней форме.

- Как только была выявлена вспышка, областной минздрав принял решение направить в Усть-Илимск главного эпидемиолога региона для решения вопросов организации медицинской помощи в данной ситуации. Для усиления направлены также анестезиологи-реаниматологи, терапевты и инфекционисты. Вся необходимая помощь оказывается, - подчеркнула начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области.

24 сентября на базе Усть-Илимской городской больницы были дополнительно развёрнуты 60 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодня время там функционирует госпиталь этого профиля на 90 коек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области на 29 сентября сообщалось о 19 076 случаях заражения коронавирусом
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