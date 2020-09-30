В Бурятии ребёнка-инвалида через суд обеспечат жильём

Вопрос разрешился после вмешательства прокуратуры



Житель села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии обратился в прокуратуру о нарушении жилищных прав его ребёнка-инвалида.



Ребёнок и члены его семьи не имеют собственного жилья и с июля 2018 года состоят на учёте в администрации сельского поселения «Турунтаевское» в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.



- Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации утверждён перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь. Заболевание ребёнка-инвалида входит в указанный перечень, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В суд был подан иск об обязании администрации муниципального образования предоставить ребёнку-инвалиду и членам его семьи вне очереди благоустроенное помещение по договору социального найма. Прибайкальский районный суд иск удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу.

