Вопрос разрешился после вмешательства прокуратуры
Житель села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии обратился в прокуратуру о нарушении жилищных прав его ребёнка-инвалида.
Ребёнок и члены его семьи не имеют собственного жилья и с июля 2018 года состоят на учёте в администрации сельского поселения «Турунтаевское» в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
- Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации утверждён перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь. Заболевание ребёнка-инвалида входит в указанный перечень, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В суд был подан иск об обязании администрации муниципального образования предоставить ребёнку-инвалиду и членам его семьи вне очереди благоустроенное помещение по договору социального найма. Прибайкальский районный суд иск удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Бурятии ребёнка-инвалида через суд обеспечат жильём
Общество, Фото:
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