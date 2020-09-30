В Бурятии работникам зарплату начисляли, но не выплачивали

В дело вмешалась прокуратура



В прокуратуру обратился житель Хоринского района Бурятии. Он заявил о нарушении его трудовых прав.



Установлено, что работникам администрации одного из сельских поселений района на протяжении 2020 года задерживалась выплата заработной платы, компенсация за задержку не производилась. Шесть работников администрации за половину августа 2020 года не получили вознаграждение за труд.



Главе администрации сельского поселения внесено представление, которое удовлетворено.



Кроме того, в суд направлены заявления о вынесении судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, которые удовлетворены.



После вмешательства прокуратуры долг по заработной плате погашен, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





