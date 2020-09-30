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В улан-удэнской колонии осуждённым вручали открытки со странами

В улан-удэнской колонии осуждённым вручали открытки со странами
Общество,  Фото:pixabay.com
Осуждённые приняли участие в викторине к Всемирному дню туризма

В исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии прошла викторина, приуроченная к Всемирному дню туризма.

Осуждённые посоревновались в знании основ географии, истории путешествий и открытий. За каждый правильный ответ участницам дарили открытки с изображением разных стран.

По словам сотрудников воспитательного отдела учреждения, целью мероприятия является популяризация туризма и здорового образа жизни, а также расширение кругозора осуждённых и обогащение их новыми знаниями, сообщили в пресс-службе ведомства.
УФСИН
 
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