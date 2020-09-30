В улан-удэнской колонии осуждённым вручали открытки со странами

Осуждённые приняли участие в викторине к Всемирному дню туризма



В исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии прошла викторина, приуроченная к Всемирному дню туризма.



Осуждённые посоревновались в знании основ географии, истории путешествий и открытий. За каждый правильный ответ участницам дарили открытки с изображением разных стран.



По словам сотрудников воспитательного отдела учреждения, целью мероприятия является популяризация туризма и здорового образа жизни, а также расширение кругозора осуждённых и обогащение их новыми знаниями, сообщили в пресс-службе ведомства.

