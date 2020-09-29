Весной агрегат пересадил 150 деревьев
В столице Бурятии высадят 50 крупных деревьев с помощью агрегата-пересадчика. 25 молодых сосен высотой 2-3 метра появятся в парке имени Орешкова. В парке имени Жанаева 25 сосен уже высадили.
- Посадка деревьев-крупномеров (высотой ствола от 1,5-2 метров и сформировавшейся корневой системой) один из наиболее эффективных способов быстрого создания зелёных зон. Материал для пересадки берут с мест, где их необходимо убрать: с просек линий электропередач, с противопожарных разрывов и т. д. Деревья пересаживают без повреждения корневой системы. Это позволяет быстро адаптироваться на новом месте и начать рост. В отличие от обычных саженцев, крупномеры имеют гораздо более высокую приживаемость, практически 100%, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Работа агрегата сезонная. Деревья можно пересаживать в определенный период, благоприятный для приживаемости корней. В частности, в мае-июне, сентябре-октябре. Весной этого года агрегат пересадил 150 деревьев. Саженцы крупномеров сосны, берёзы появились вдоль автодорог по улицам Блинова, Комарова, Кабанская, Иволгинская, Дорожная, от поворота в 110-112 микрорайон до ул. Современная.
Агрегат-пересадчик является единственным специализированным автотранспортом в Бурятии. Он был приобретен администрацией Улан-Удэ несколько лет назад.
В Улан-Удэ машина-пересадчик высадит ещё 50 деревьев
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