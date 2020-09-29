В Тарбагатае трасса временно останется без освещения

Здесь перенесут опоры электроосвещения



Для обеспечения безопасности дорожного движения в темное время суток на участке капремонта автодороги Р-258 «Байкал»



В селе Тарбагатай с 29 сентября по 3 октября 2020 года будут выполнены работы по переносу опор электроосвещения. Из-за этого предусмотрено временное отключение электроосвещения федеральной трассы «Байкал» с км 495+000 по км 496+500 по ул. Пушкина.



Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит водителей соблюдать скоростной режим, быть особо внимательными на участках производства работ согласно установленным временным дорожным знакам.



Управление просит жителей села Тарбагатай отнестись с пониманием и приносит извинения за доставленные неудобства.



Капитальный ремонт автодороги Р-258 «Байкал» с 492 по 498 км выполнены на 90%. В ближайшее время дорожники приступят к обустройству объекта: установке новых дорожных знаков, сигнальных столбиков, металлического барьерного ограждения, нанесению горизонтальной разметки и ремонту тротуаров.



В случае нештатной ситуации на дороге следует обращаться по единому номеру службы спасения 112, а также к дежурному диспетчеру дорожного управления, набрав +7 (3012) 22-07-24.



