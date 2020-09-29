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В Черемхово введут обязательный масочный режим

В Черемхово введут обязательный масочный режим
Общество,  Фото:pixabay.com
Он начнёт действовать с 1 октября

С 1 октября в городе Черемхово Иркутской области будет введён обязательный масочный режим. Об этом сообщил мэр города Вадим Семёнов в Instagram.

«Маску необходимо носить в общественных местах: это все места розничной торговли, аптеки, банки, парикмахерские, медорганизации, общественный транспорт (включая такси), все предприятия и организации, продолжающие свою работу. Сохраняются требования по соблюдению социальной дистанции», — говорится в сообщении.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии повсеместный масочный режим введён в сентябре.

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