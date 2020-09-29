В Черемхово введут обязательный масочный режим





С 1 октября в городе Черемхово Иркутской области будет введён обязательный масочный режим. Об этом сообщил мэр города Вадим Семёнов в Instagram.«Маску необходимо носить в общественных местах: это все места розничной торговли, аптеки, банки, парикмахерские, медорганизации, общественный транспорт (включая такси), все предприятия и организации, продолжающие свою работу. Сохраняются требования по соблюдению социальной дистанции», — говорится в сообщении.