В Черемхово введут обязательный масочный режим

Он начнёт действовать с 1 октября
С 1 октября в городе Черемхово Иркутской области будет введён обязательный масочный режим. Об этом сообщил мэр города Вадим Семёнов в Instagram.
«Маску необходимо носить в общественных местах: это все места розничной торговли, аптеки, банки, парикмахерские, медорганизации, общественный транспорт (включая такси), все предприятия и организации, продолжающие свою работу. Сохраняются требования по соблюдению социальной дистанции», — говорится в сообщении.
Здесь перенесут опоры электроосвещения
Он начнёт действовать с 1 октября
Наглядными фотографиями новой проблемы Байкала поделился член правительства Бурятии
Рыжую хищницу обнаружили в выходные
Детсад возвели в Гурульбе
2 октября будет проводиться всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне
Учёные заявляют о критических скоплениях остатков водорослей
Без Сергея Рычкова не обходилось ни одно выступление театра «Забава»
Саженцы появились в Парке Победы в селе Бичура
Организаторами стали финалистки «Миссис Бурятия» и УФСИН
В Бурятии пройдёт всероссийская тренировка по гражданской обороне
Дети рассказывают взрослым о пожарной безопасности
Последний день сентября будет холодным
Телеспектакль будет посвящён Герою Советского Союза Владимиру Борсоеву
Общественники провели рейд по школам нескольких районов