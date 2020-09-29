В пригороде Улан-Удэ скоро откроется новый детсад

Детсад возвели в Гурульбе



В Гурульбе Иволгинского района Бурятии завершено строительство нового детского сада. Он рассчитан на 280 мест.



Сейчас идёт общая проверка состояния здания и его оснащение здания. Планируется, что детсад распахнёт свои двери в конце осени.



В большом здании, помимо самих групп, будет музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет.



Стоимость строительства составила более 314 миллионов рублей.

