В пригороде Улан-Удэ скоро откроется новый детсад

Детсад возвели в Гурульбе
В Гурульбе Иволгинского района Бурятии завершено строительство нового детского сада. Он рассчитан на 280 мест.
Сейчас идёт общая проверка состояния здания и его оснащение здания. Планируется, что детсад распахнёт свои двери в конце осени.
В большом здании, помимо самих групп, будет музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет.
Стоимость строительства составила более 314 миллионов рублей.
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